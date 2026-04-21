СМИ: Гендиректора «Эксмо» задержали из-за распространения ЛГБТ-литературы

Собеседник телеканала пояснил, что речь идёт о распространении ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Кроме того, 21 апреля у менеджмента холдинга «Эксмо-АСТ» прошли обыски.

Ранее в рамках уголовного дела о пропаганде ЛГБТ у издательства были изъяты книги «Лето в пионерском галстуке» и «Элизиум», а сотрудников издательств Individuum и Popcorn Books обвинили в организации экстремистской деятельности. Следствие считает, что фигуранты из «‎корыстных побуждений» издавали и продавали книги с пропагандой нетрадицуонных отношений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

