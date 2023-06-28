В морском порту Туапсе пройдут учения со стрельбами

ЦБ допускает повышение ключевой ставки Путин: Белоруссия для России - первый по объему торговый партнер в СНГ и четвертый в мире Президент Литвы Науседа прибыл в Киев с необъявленным визитом Горсовет Новосибирска лишил мандатов уехавших из России двух депутатов Чикаго и Детройт возглавили мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом