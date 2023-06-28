В морском порту Туапсе пройдут учения со стрельбами

Новороссийская военно-морская база в среду проведет учения в морском порту Туапсе. Об этом сообщили в администрации города.

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«В акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб», — говорится в публикации на сайте мэрии.

Маневры пройдут с 11:00 до 15:00. Горожан призвали сохранять спокойствие и оставаться на рабочих местах.

Ранее в Калининградской области стартовали плановые летно-тактические учения, в них задействованы более 100 военнослужащих и свыше десяти самолетов Су-27. Мероприятия продлятся до конца текущей недели, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
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