В Минске назвали фейком «документ» о COVID у военных РФ на учениях «Запад-2021»
В Министерстве обороны Белоруссии опровергли утверждения о якобы распространении COVID-19 среди российских военных, прибывающих в республику для участия в учениях «Запад-2021».
В ведомстве отметили, что по интернету гуляет «фейковое изображение под видом документа министерства обороны Беларуси». Эта подделка позиционируется как приказ замглавы Минобороны. В нём содержатся сведения о якобы распространении штамма коронавируса среди военнослужащих РФ.
Это изображение в Минобороны Белоруссии назвали «неопрятной работой в графическом редакторе». Там подчеркнули, что даже эмблема и печать абсолютно не те, что используются в документах военного ведомства. Не существует в Вооруженных Силах и должностного лица, к которому якобы обращается заместитель министра в мнимом «приказе».
По оценке Минобороны, эпидемическая обстановка в Вооруженных силах Белоруссии и среди участников манёвров штатная, она сопоставима с ситуацией по коронавирусу в целом в стране и не вызывает никакого беспокойства.
Совместные российско-белорусские стратегические командно-штабные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории двух государств. Будет проверена готовность вооруженных сил к отражению агрессии в отношении Союзного государства.
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