В Минпромторге сообщили о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом

Зарубежные заказчики проявляют высокий интерес к экспортной версии нового российского ударного вертолета Ми-28НМ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

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Он отметил страны Ближнего Востока, Африки и Азии, а также новых потенциальных партнеров, так как «экспортная версия вертолета уже подтвердила высокую надежность».

На авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском, который пройдет 20-25 июля, серийный Ми-28НМ будет впервые представлен в демонстрационной летной программе.

Контракт на поставку 98 новых ударных вертолетов Ми-28НМ был подписан в 2019 году между «Вертолетами России» и Минобороны. В комплектацию модернизированной версии вертолета вошли новый двигатель, прицельно-поисковая система, обновленная авионика и возможность управлять беспилотниками.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:ВооружениеВертолёт
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