В Минпромторге сообщили о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
Зарубежные заказчики проявляют высокий интерес к экспортной версии нового российского ударного вертолета Ми-28НМ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
Он отметил страны Ближнего Востока, Африки и Азии, а также новых потенциальных партнеров, так как «экспортная версия вертолета уже подтвердила высокую надежность».
На авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском, который пройдет 20-25 июля, серийный Ми-28НМ будет впервые представлен в демонстрационной летной программе.
Контракт на поставку 98 новых ударных вертолетов Ми-28НМ был подписан в 2019 году между «Вертолетами России» и Минобороны. В комплектацию модернизированной версии вертолета вошли новый двигатель, прицельно-поисковая система, обновленная авионика и возможность управлять беспилотниками.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- В Минпромторге сообщили о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
- Пострадавшие при падении вертолета в Архангельской области доставлены в больницу
- Байден в разговоре с Нетаньяху выразил «твердую поддержку» Израилю
- Беглов не исключил ужесточение коронавирусных ограничений в Петербурге
- В Нижнем Новгороде пропал 6-летний мальчик
- ЕС на год продлил санкции против россиян за киберпреступления
- Эрдоган послал проклятья правительству Австрии, поднявшему флаг Израиля
- Вертолет упал в Архангельской области
- Путин в связи с Евро-2020 поручил усилить меры безопасности в Петербурге и области
- Австрия отменит карантин по коронавирусу для прибывающих из большинства стран ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru