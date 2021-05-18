В Минпромторге сообщили о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом

Он отметил страны Ближнего Востока, Африки и Азии, а также новых потенциальных партнеров, так как «экспортная версия вертолета уже подтвердила высокую надежность».

На авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском, который пройдет 20-25 июля, серийный Ми-28НМ будет впервые представлен в демонстрационной летной программе.

Контракт на поставку 98 новых ударных вертолетов Ми-28НМ был подписан в 2019 году между «Вертолетами России» и Минобороны. В комплектацию модернизированной версии вертолета вошли новый двигатель, прицельно-поисковая система, обновленная авионика и возможность управлять беспилотниками.

