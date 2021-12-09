В Минобороны заявили, что присутствие США в Сирии мешает борьбе с террористами

Эффективность борьбы с террористами снижает незаконное военное присутствие США в Сирии. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге.

По его словам, военное присутствие также способствует попыткам боевиков расширить свое влияние в стране. Герасимов отметил, что правительственные войска Сирии совместно с ВКС РФ продолжают рейды по ликвидации террористов.

Сирия потребовала немедленного вывода турецких войск из страны

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Турция планирует окончательно аннексировать северо-восток Сирии.

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
ТЕГИ:СирияМинобороны РФ
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