В Минобороны заявили, что присутствие США в Сирии мешает борьбе с террористами
Эффективность борьбы с террористами снижает незаконное военное присутствие США в Сирии. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге.
По его словам, военное присутствие также способствует попыткам боевиков расширить свое влияние в стране. Герасимов отметил, что правительственные войска Сирии совместно с ВКС РФ продолжают рейды по ликвидации террористов.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Турция планирует окончательно аннексировать северо-восток Сирии.
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