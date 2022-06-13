В Минобороны Украины признали отправку на фронт необученных солдат

Киев из-за высоких потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет на фронт неподготовленных молодых солдат. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников в беседе с Economist.

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Издание обратило внимание, что военнослужащие ВСУ, возвратившиеся из зоны боевых действий, сообщают о нехватке боеприпасов и беспорядочных приказах командования, отмечает РИА ФАН. Также киевские власти направляют для участия в боях необученных солдат из добровольческих подразделений, пишет Газета.ру.

«А как еще может быть? Молодые парни попадают на передовую <…> и умирают», — рассказал Резников, назвав это «неизбежным».

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ФОТО: РИА Новости
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