В Минобороны РФ заявили об уничтожении до 250 иностранных наёмников в районе Николаева

По его словам, в ходе спецоперации было применено высокоточное оружие.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации украинского Иностранного легиона в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники», - уточнил он.

Ранее директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что отдельные страны — члены НАТО оказывают негласную поддержку вербовке иностранных граждан со стороны Украины для их участия в боевых действиях в Донбассе, пишут «Известия».