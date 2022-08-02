В Минобороны РФ заявили об уничтожении до 250 иностранных наёмников в районе Николаева
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили до 250 наемников Иностранного легиона, сообщает пресс-служба военного ведомства.
По его словам, в ходе спецоперации было применено высокоточное оружие.
«Высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации украинского Иностранного легиона в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники», - уточнил он.
Ранее директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что отдельные страны — члены НАТО оказывают негласную поддержку вербовке иностранных граждан со стороны Украины для их участия в боевых действиях в Донбассе, пишут «Известия».
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