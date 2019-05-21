В Минобороны рассказали о питании российских солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков рассказал о рационе питания в армии, сообщает Ura.ru. По его словам, он напрямую зависит от количества и вида физической нагрузки военнослужащих.

Булгаков пояснил, что в армии сейчас действует разноплановый рацион питания. Блюда меняются в зависимости от дня недели. Такие меры были приняты для того, чтобы индивидуальный рацион питания «не приедался», пишет RT. По словам генерала, то, что было раньше считалось «фирменным знаком» военной кухни — тушенка и «консервы мясорастительные» сейчас можно встретить только на гражданке, пишут Известия.

Как сообщает Москва 24, специалисты разрабатывали меню, учитывая физические нагрузки солдат. Булгаков уточнил, что каждый военнослужащий армии России ежедневно потребляет 4200 калорий.

Ранее Госдума приняла закон, разрешающий иностранцам служить по контракту.Однако они смогут воспользоваться этим правом только один раз. Чтобы заключить контракт повторно, им потребуется получить российское гражданство. Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН усомнился в эффективности нового закона.

