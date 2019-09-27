В Минобороны назвали количество атаковавших базу Хмеймим беспилотников
За два года порядка 120 беспилотных летательных аппаратов террористов было уничтожено или обезврежено при попытке атаковать базу Хмеймим в Сирии. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает RT.
По словам генерала, большинство беспилотников запускалось из идлибской зоны безопасности.
Конашенков также сообщил, что террористы постоянно совершенствуют свои технологии.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН пообещал, что Россия изготовит СВЧ-пушку против дронов.
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