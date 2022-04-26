В МИД пригрозили ответными мерами в случае расширения военных учений США и Японии

По словам дипломата, такие маневры провоцируют рост напряженности в регионе. В МИД увидели в действиях японской стороны угрозу обеспечению безопасности России. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Москва по дипломатическим каналам предупредила Токио о возможных последствиях.

Ранее стало известно, что США и Япония в сентябре-октябре проведут совместные учения на острове Хоккайдо. Маневры продлятся две недели, в них примут участие более 4 тысяч военных. Цель учений — повышение способности японских и американских сил «отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы».

