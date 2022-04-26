В МИД пригрозили ответными мерами в случае расширения военных учений США и Японии

Россия примет ответные меры в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Игоря Моргулова.

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По словам дипломата, такие маневры провоцируют рост напряженности в регионе. В МИД увидели в действиях японской стороны угрозу обеспечению безопасности России. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Москва по дипломатическим каналам предупредила Токио о возможных последствиях.

Ранее стало известно, что США и Япония в сентябре-октябре проведут совместные учения на острове Хоккайдо. Маневры продлятся две недели, в них примут участие более 4 тысяч военных. Цель учений — повышение способности японских и американских сил «отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные УченияСШАЯпонияМИД РФ
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