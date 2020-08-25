В МГУ объяснили отказ Великобритании от танков
Руководитель центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ в эфире НСН объяснил, почему Лондону больше не нужны танки.
Перспективы отказа от танков в ходе модернизации вооруженных сил изучает правительство Великобритании. Как сообщает РИА «Новости», поводом стал рост стоимости модернизации танков Challenger 2 и боевых машин пехоты Warrior британских вооруженных сил, которые в прошлом году были признаны устаревшими. Минобороны Великобритании считает, что меняющийся характер ведения войны требует больших инвестиций в кибервооружение, космос и другие передовые технологии.
Руководитель центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ Евгений Бужинский в эфире НСН объяснил, почему Лондону больше не нужны танки.
«Все зависит от доктрины, от географического положения, от театра, где предполагается ведение боевых действий. Англичане на острове сидят. Зачем им танки? Только воевать на своей территории. Перебрасывать танки на удаленные театры сейчас не очень оправдано. Все конфликты последних 30 лет, начиная с Югославии, - это авиация, крылатые ракеты. Сейчас еще кибертехнологии, космос. В принципе, они правы. Если нет никаких планов по захвату чужих территорий, то им танки не очень нужны», - сказал Бужинский.
Однако у России другая ситуация. «Россия на евразийском плато, у нас сухопутных границ десятки тысяч километров. И все наши потенциальные противники на западе и юге не на острове. Поэтому нам отказываться от танков пока преждевременно», - добавил эксперт.
Он подчеркнул, что применение танков определяется военной задачей. «Для того, чтобы разбомбить в пух и прах, танки не нужны. Но для того, чтобы одержать победу, все равно "сапог солдата должен ступить на территорию противника". Нужны наземные операции. Они неизбежны», – заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что новейший российский танк Т-14 «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме.
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