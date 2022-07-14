В ЛНР заявили о захвате в качестве трофея первой гаубицы М777

Военные Луганской Народной Республики впервые захватили в качестве трофея поставленную Киеву из США гаубицу М777. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

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«Подразделениями НМ ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777», — отмечается в публикации в Telegram-канале ведомства.

Гаубица была обнаружена с помощью воздушной разведки, затем бойцы НМ уничтожили ее расчет.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияОружиеУкраинаЛНР
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