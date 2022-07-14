В ЛНР заявили о захвате в качестве трофея первой гаубицы М777
14 июля 202210:24
Военные Луганской Народной Республики впервые захватили в качестве трофея поставленную Киеву из США гаубицу М777. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.
«Подразделениями НМ ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777», — отмечается в публикации в Telegram-канале ведомства.
Гаубица была обнаружена с помощью воздушной разведки, затем бойцы НМ уничтожили ее расчет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 929 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 363 / сут.
- ФСБ задержала в пяти регионах сборщиков денег для сирийских боевиков
- РЖД могут освободить от штрафов за нарушение сроков доставки грузов
- Президент Эстонии принял отставку премьера страны Каллас
- В Госдуме предложили оснастить машины каршеринга алкозамками
- Байден: США готовы атаковать Иран
- Минобороны: На контролируемых РФ украинских территориях восстановлена централизованная власть
- В ЛНР погибли 72 человека с момента обострения вооруженного конфликта
- В ЛНР заявили о захвате в качестве трофея первой гаубицы М777
- Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга
- Полиция в Москве изъяла 150 тысяч опасных электронных сигарет
13 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru