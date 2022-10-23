В Курской области создали две усиленные линии обороны

Завершены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Старовойт заявил об обстреле поселков Теткино и Попово-Лежачи под Курском

Работы осуществляли совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области.

«Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», - написал Роман Старовойт.

Третья линия обороны Курской области будет готова до 5 ноября, уточнил курский губернатор.

В субботу, 22 октября, приступили к установке защитных сооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Военная ОперацияКурская ОбластьГубернатор
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