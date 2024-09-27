В Курской области ликвидирован чемпион Украины по ММА
Чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец погиб в Курской области. Об этом заявили в комитете по делам молодежи и спорта украинской Верховной рады.
«Сообщаем о гибели молодого спортсмена, чемпиона Украины по ММА Назария Гаврильца из Калушской общины Ивано-Франковской области», — говорится в заявлении комитета в соцсетях.
Отмечается, что Гаврилец служил старшим оператором группы специального назначения. Спортсмен был ликвидирован под Курском при выполнении «спецзадания».
Ранее стало известно, что в Курской области ликвидировали заместителя командира спецназа грузинских наемников Георгия Роинишвили, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru