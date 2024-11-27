В Курской области ликвидировали группу военных в форме НАТО
Расчет БПЛА группы командира «Аида» спецназа «Ахмат» уничтожил группу военнослужащих в форме НАТО северо-восточнее Суджи в Курской области. Об этом сообщил военный с позывным «Элджей» в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что разведка обнаружила перемещение группы бойцов в лесополосе в Суджанском районе. Оператор FPV-дрона при корректировке беспилотника нанес удар по блиндажу, где предположительно укрывались боевики. Как отметил «Элджей», противника также атакуют самолеты Воздушно-космических сил.
«Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль и работы», — отметил военный.
Как уточнил напарник «Элджея», российские бойцы неоднократно фиксировали движение людей в форме НАТО в этой лесополосе.
Между тем расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили укрепленный опорный пункт украинских войск на Южно-Донецком направлении, пишет Ura.ru.
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