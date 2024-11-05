В Курской области десантники перекрыли минным шлагбаумом маршрут прорыва ВСУ
Российские военные перекрыли маршрут прорыва украинских войск в районе населенного пункта Новый Путь в Глушковском районе Курской области с помощью минного шлагбаума и восстановили государственную границу. Об этом сообщает Минобороны.
«На одном из участков линии боевого соприкосновения... тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на нашу территорию», — подчеркнули в министерстве, указав, что таким образом военные восстановили границу на отдельном участке.
В Минобороны напомнили, что до прорыва противника в Курскую область здесь была создана сеть инженерных заграждений. ВСУ на зарубежной инженерной технике регулярно нарушали границу в Глушковском районе на нескольких участках. Часть сил противника блокировали и уничтожили, при этом другая часть преодолела границу с нескольких направлений. Российские военные провели штурм и вышли на расстояние, которое позволяет восстановить границу. Бойцы ВС РФ уничтожили противника, прикрывавшего проход в инженерных заграждениях, растянули минный шлагбаум и разместили мины для недопущения подхода резервов ВСУ.
Между тем президент России Владимир Путин пообещал, что Курскую область вскоре освободят от украинских захватчиков, пишет Ura.ru.
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