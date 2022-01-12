В Кремле заявили, что Россия продолжит проводить военные учения на своей территории

По его словам, Россия проводить военные учения на своей территории и продолжит делать это в будущем.

«Мы говорим всё-таки о наших подразделениях... на территории нашей страны... военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил», - резюмировал представитель Кремля.

Ране более 10 тысяч военных начали учения на юге страны, ещё около трёх тысяч военнослужащих Западного военного округа приступили к подготовке на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, передаёт ОТР.

