В Кремле заявили, что Россия продолжит проводить военные учения на своей территории
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии какой-либо связи между маневрами российских войск и переговорами с США и НАТО о гарантиях безопасности, сообщает ТАСС.
По его словам, Россия проводить военные учения на своей территории и продолжит делать это в будущем.
«Мы говорим всё-таки о наших подразделениях... на территории нашей страны... военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил», - резюмировал представитель Кремля.
Ране более 10 тысяч военных начали учения на юге страны, ещё около трёх тысяч военнослужащих Западного военного округа приступили к подготовке на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, передаёт ОТР.
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