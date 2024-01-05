В КНДР заявили, что учебные стрельбы не нанесли вреда южнокорейским островам
Военные КНДР привлекли к учебным артиллерийским стрельбам 47 орудий береговой артиллерии, которые выпустили 192 снаряда, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на Генштаб Корейской народной армии.
В сообщении говорится, что учения никоим образом не повлияли на южнокорейские острова.
«Направление стрельбы боевыми снарядами не оказало косвенного влияния на острова Пэннёндо и Ёнпхёндо», - указали в Генштабе, отметив, что Сеул пытается переложить на Пхеньян ответственность за обострение ситуации.
Ранее Вооруженные силы Южной Кореи провели учебные стрельбы в ответ на обстрел КНДР акватории близ островов Ёнпхёндо и Пэннёндо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru