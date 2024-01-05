В КНДР заявили, что учебные стрельбы не нанесли вреда южнокорейским островам

В сообщении говорится, что учения никоим образом не повлияли на южнокорейские острова.

«Направление стрельбы боевыми снарядами не оказало косвенного влияния на острова Пэннёндо и Ёнпхёндо», - указали в Генштабе, отметив, что Сеул пытается переложить на Пхеньян ответственность за обострение ситуации.

Ранее Вооруженные силы Южной Кореи провели учебные стрельбы в ответ на обстрел КНДР акватории близ островов Ёнпхёндо и Пэннёндо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

