В Китае назначили нового министра обороны

Главнокомандующий ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Дун Цзюнь стал министром обороны страны, сообщает Xinhua.

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Как пишет агентство, соответствующее решение было принято постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.

«После голосования собрание приняло решение назначить Дун Цзюня министром обороны», - говорится в сообщении.

Ранее в Управлении по морским делам КНР заявили, что Народно-освободительная армия Китая проведет учения в Южно-Китайском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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