В Китае назначили нового министра обороны
29 декабря 202314:02
Главнокомандующий ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Дун Цзюнь стал министром обороны страны, сообщает Xinhua.
Как пишет агентство, соответствующее решение было принято постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
«После голосования собрание приняло решение назначить Дун Цзюня министром обороны», - говорится в сообщении.
Ранее в Управлении по морским делам КНР заявили, что Народно-освободительная армия Китая проведет учения в Южно-Китайском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru