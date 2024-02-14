В Киргизии, Таджикистане и Казахстане пройдут учения ОДКБ
Совместные и специальные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в сентябре-октябре текущего года в Киргизии, Таджикистане и Казахстане. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, передает РИА Новости.
В частности, на территории Киргизии запланированы командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие-2024», специальное учение разведки «Поиск-2024», учение силами и средствами материально-технического обеспечения войск «Эшелон-2024».
При этом в Таджикистане в октябре проведут оперативный сбор с командованием КСБР центральноазиатского региона (ЦАР) и совместное учение с их подразделениями «Рубеж-2024». В сентябре-октябре на территории Казахстана состоится командно-штабное учение с миротворческими силами «Нерушимое братство-2024».
Как отметил Сердюков, к концу года ОДКБ полностью отработает алгоритм принятия и реализации коллективных решений для применения сил и средств системы коллективной безопасности.
«Будет продолжена практика привлечения оборонных ведомств, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций в целях исследования актуальных проблем развития сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ», — подчеркнул начальник Объединенного штаба.
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