В Киргизии, Таджикистане и Казахстане пройдут учения ОДКБ

В частности, на территории Киргизии запланированы командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие-2024», специальное учение разведки «Поиск-2024», учение силами и средствами материально-технического обеспечения войск «Эшелон-2024».

При этом в Таджикистане в октябре проведут оперативный сбор с командованием КСБР центральноазиатского региона (ЦАР) и совместное учение с их подразделениями «Рубеж-2024». В сентябре-октябре на территории Казахстана состоится командно-штабное учение с миротворческими силами «Нерушимое братство-2024».

Как отметил Сердюков, к концу года ОДКБ полностью отработает алгоритм принятия и реализации коллективных решений для применения сил и средств системы коллективной безопасности.

«Будет продолжена практика привлечения оборонных ведомств, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций в целях исследования актуальных проблем развития сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ», — подчеркнул начальник Объединенного штаба.

