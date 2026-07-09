Россияне стали чаще покупать автомобили с пробегом
Спрос на подержанные автомобили зая январь-июнь 2026 года вырос в России на 10%. Об этом со ссылкой на «Авито Авто» сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что во втором квартале текущего года спрос на подержанные автомобили увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го года. А непосредственно в июне этот показатель оказался на 16,6% больше, чем в начале лета прошлого года.
«Вместе с этим мы фиксируем устойчивый рост популярности китайских автомобилей на вторичном рынке», — указал директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.
Специалисты сервиса также добавили, что средняя цена машины с пробегом к концу первого полугодия зафиксировалась на отметке 1,3 млн рублей.
Ранее в агентстве «Автостат» заявили, что в России продажы подержанных мотоциклов выросли на 20% в годовом выражении, сообщает Ura.ru.
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