В Госдуме раскритиковали рейтинг военной мощи стран, в котором РФ стала второй

Комментируя второе место России в указанном рейтинге, депутат напомнил, что Global Firepower был придуман американским блогером Дэниелом Пучеком, который на первое место поставил свою родину.

Журавлев отметил, что критерии, на основе которых составляется данный список, «не могут определить эксперты по оружию и армиям мира», поэтому «никто не знает, что оценивается и как».

«Дальше уже зависит, видимо, от настроения и представлений Пучека... Что касается лично моего мнения, то по опыту и оснащению сейчас нет никого в мире, кто мог бы сравниться с российским солдатом», — заключил парламентарий.

Ранее аналитический ресурс Global Firepower опубликовал очередной рейтинг стран по уровню военной мощи. Первыми в списке стали США, Россия заняла второе место, а Китай - третье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

