В Госдуме раскритиковали генералов Минобороны РФ

По его словам, солдаты вынуждены сами себя одевать из-за низкого качества обмундирования, которое выдают военнослужащим. Парламентарий указал, что «качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам».

Шаманова также раскритиковал генералов, назвав их «другой армией», которая «разодета и расшита». «Когда они на свои деньги все это будут покупать, а не на деньги народа, тогда и оденем свою армию», — отметил парламентарий.

Ранее Шаманов заявил, что «демилитаризация» Украины может занять до 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

