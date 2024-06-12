В Госдуме раскритиковали генералов Минобороны РФ
В настоящее время армия России похожа на партизанский отряд, сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы, генерал-полковника Владимира Шаманова.
По его словам, солдаты вынуждены сами себя одевать из-за низкого качества обмундирования, которое выдают военнослужащим. Парламентарий указал, что «качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам».
Шаманова также раскритиковал генералов, назвав их «другой армией», которая «разодета и расшита». «Когда они на свои деньги все это будут покупать, а не на деньги народа, тогда и оденем свою армию», — отметил парламентарий.
Ранее Шаманов заявил, что «демилитаризация» Украины может занять до 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru