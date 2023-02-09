В России показали новую форму-«семицвет» для военных в зоне спецоперации
«Опытно-конструкторское бюро Гардарика», которое владеет производственными мощностями в Ярославской области, будет осуществлять пошив новой летней формы для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщает РБК.
Как отметил учредитель компании Артем Степаненко, производство формы запустили около месяца назад, сотрудники предприятия могут шить почти 5 тысяч комплектов в месяц.
Одобренный Минобороны летний комплект одежды разрабатывали около двух лет. Он состоит из тактической куртки, брюк, пропитанной предотвращающими впитывание запахов средствами боевой рубахи, кепки. В частности, в брюках предусмотрены набедренные карманы, в которые входит по четыре автоматных рожка, а рубаху и куртку можно носить под бронежилетом.
Новую форму на предприятии называют «семицветом», так как в камуфлированной расцветке ткани представлены семь цветов. Отмечается, что при пошиве используют отечественные материалы.
Степаненко подчеркнул, что первая партия формы для военных будет готова уже через неделю. В случае одобрения Минобороны продукция поступит на склады ведомства, откуда форму распределят по подразделениям.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, получат новый комплект формы из летней, демисезонной и зимней одежды, напоминает телеканал «360».
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