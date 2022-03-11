В Госдуме предложили вызывать призывников в военкомат заказным письмом
Российских призывников могут вызывать в военкомат без вручения повестки в руки, а с помощью заказного письма. С такой инициативой выступили в Госдуме.
Как сообщает РБК, ссылаясь на опубликованный на сайте Думы законопроект, повестку будут считать полученной под расписку в день доставки письма. Уведомление пришлют по адресу, который указан в документах воинского учета, по месту работы или учебы.
Призывнику, получившему повестку, следует явиться в военкомат в течение двух недель после даты явки. Если повестка не была получена, во время следующего призыва гражданин обязан в течение двух недель самостоятельно явиться в военкомат для сверки данных воинского учета. При неявке или отсутствии уважительных причин призывника посчитают уклоняющимся от воинской обязанности.
Если законопроект будет одобрен в парламенте и подписан президентом, его положения могут вступить в силу уже 1 апреля.
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