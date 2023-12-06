В Госдуме предложили разрешить призывникам служить в органах ФСБ
В Госдуме предложили разрешить призывникам служить в органах ФСБ, пишет РИА Новости со ссылкой на текст поправок к проекту о добровольческих формированиях.
Согласно действующей редакции документа, призывники проходят службу только в Вооруженных силах Российской Федерации, органах государственной охраны и других войсках. Законодательство о ФСБ предусматривает в том числе пограничную деятельность службы.
При этом отмечается, что граждане, признанные иностранными агентами в России, не смогут проходить военную службу по призыву в органах ФСБ, следует из текста поправок в законодательство.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в комитете никто не поддерживает предложение увеличить срок службы в армии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru