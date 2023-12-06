В Госдуме предложили разрешить призывникам служить в органах ФСБ, пишет РИА Новости со ссылкой на текст поправок к проекту о добровольческих формированиях.

Согласно действующей редакции документа, призывники проходят службу только в Вооруженных силах Российской Федерации, органах государственной охраны и других войсках. Законодательство о ФСБ предусматривает в том числе пограничную деятельность службы.