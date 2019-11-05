В Госдуме поприветствовали возвращение в Россию «военной тайны»

«Конечно это нужно. Потому что у нас отсутствуют понятие и ответственность, о чем можно говорить, о чем нельзя, о чем можно публиковать фотографии, видео, информацию, а о чем нельзя. И это в первую очередь бьет по обороноспособности страны, ведь сегодня страна, обладающая технологиями, в том числе военными, может быть абсолютно спокойна за свою обороноспособность. А если сегодня мы будем своими технологиями, своими достижениями и своим недостатками делиться со всем миром, то это, конечно же, будет бить и по престижу армии, и обороноспособности страны. Мы можем потерять огромные деньги, потратив их на какие-то разработки, которые под видом случайной оплошности кто-то может «слить». Поэтому надо четко понимать, если будет понятие «военная тайна», значит, будут соответствующие критерии и ответственность», - заявил парламентарий.

Уточняется, что военную тайну будет составлять информация о дислокации войск, наименовании и структуре воинских частей, данные о вооружении и численности войск, а также о внутренней обстановке в частях. Сегодня подобные сведения защищены законом «О гостайне», однако, как полагают в Минобороны, этот документ не в полной мере учитывает специфику военной службы.

