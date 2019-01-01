В Госдуме пообещали поддержать изменения правил присвоения «старшего лейтенанта»
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов рассказал НСН, почему следует уравнять выпускников гражданских вузов и военных училищ.
В России изменится порядок присвоения воинского звания «старший лейтенант». Как пишут «Известия», в российском Минобороны уже приняли соответствующее решение, в настоящее время ведется работа над необходимыми нормативно-правовыми актами, которая должна завершится до конца года. По новым правилам, все выпускники как военных училищ, так и гражданских вузов будут получать очередное воинское звание через два года службы.
Инициативу Минобороны готовы поддержать в Госдуме. Как заявил НСН глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов,
«Когда мы образовали военно-научные центры, сосредоточили там квалифицированных преподавателей и создали хорошие условия в учебно-материальной базе, уровень подготовки получается сопоставимым. Мы проверяли уже на экспертном уровне ход подготовки специалистов. И так показывает мировая практика, первоначальные воинские звания по профессии, полученные в гражданских вузах, как правило, совершенно сопоставимы. Уже в последующем по службе, когда идет жесткая специализация, накопленный профессиональный опыт, жизненный опыт и все остальные курсы становятся критерием профессионального роста. Поэтому это вполне правильное подготовленное решение министерства и комитет по обороне будет его поддерживать», — заявил он.
Напомним, что в настоящее время выпускники гражданских вузов ждут звания «старший лейтенант» три года, а окончившие военное училище – два.
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