В Госдуме пообещали поддержать изменения правил присвоения «старшего лейтенанта»

В России изменится порядок присвоения воинского звания «старший лейтенант». Как пишут «Известия», в российском Минобороны уже приняли соответствующее решение, в настоящее время ведется работа над необходимыми нормативно-правовыми актами, которая должна завершится до конца года. По новым правилам, все выпускники как военных училищ, так и гражданских вузов будут получать очередное воинское звание через два года службы.

Инициативу Минобороны готовы поддержать в Госдуме. Как заявил НСН глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов,