В Госдуме одобрили ужесточение правил поведения военных в соцсетях

«Военная служба это особый вид государственной службы, который подразумевает выполнение особо важных задач, в том числе в режиме секретности. Поэтому ничего удивительного в том, что военнослужащим нельзя болтать языком о том, чем они занимаются, и носить при себе гаджеты, которые, по сути, являются маячком и средством передачи информации. Он может вести фото- и видеосъёмку, и эта информация может передаваться с телефона, вне зависимости от желания военнослужащего. Ещё в советское время были мотивационные плакаты «Болтун – находка для шпиона»», - сообщил депутат.

Он также отметил, что на кнопочные телефоны новый запрет не распространяется.

«При этом кнопочные телефоны к таким гаджетам не относятся и их иметь при себе военнослужащим разрешено», - добавил Александр Шерин.

Ранее стало известно, что приёмные комиссии военкоматов откроются в Москве уже с 12 мая. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа. Там подчеркнули, что первые отправки в войска пройдут после 20 числа.

Кроме того, в период распространения коронавирусной инфекции во все военкоматы доставлены медицинские маски, тесты на определение вирусных заболеваний, а также наборы средств личной дезинфекции и бесконтактные термометры. Помимо этого, войска радиационной, химической и биологической защиты провели специальную обработку московского сборного пункта и прилегающей к нему территории.

