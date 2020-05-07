В Госдуме одобрили ужесточение правил поведения военных в соцсетях
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал НСН, почему запрет на пользование в армии гаджетами и дополнительные ограничения в общении военнослужащих с журналистами были необходимы
Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении Дисциплинарного устава ВС РФ, ужесточающий правила в плане использования смартфонов и общения с журналистами.
Теперь к грубым дисциплинарным нарушениям относится нарушение запрета предоставлять СМИ информацию о воинской службе, а также ношение при себе гаджетов при выполнении задач в условиях ЧП или военного положения, во время боевых действий, вооружённых конфликтов, антитеррористических операций за границей, несения боевого дежурства, участия учениях или походах кораблей.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН поддержал ужесточение правил пользования смартфонами у военнослужащих, заявив, что данные с их смартфонов могут быть переданы без ведома самих военнослужащих.
«Военная служба это особый вид государственной службы, который подразумевает выполнение особо важных задач, в том числе в режиме секретности. Поэтому ничего удивительного в том, что военнослужащим нельзя болтать языком о том, чем они занимаются, и носить при себе гаджеты, которые, по сути, являются маячком и средством передачи информации. Он может вести фото- и видеосъёмку, и эта информация может передаваться с телефона, вне зависимости от желания военнослужащего. Ещё в советское время были мотивационные плакаты «Болтун – находка для шпиона»», - сообщил депутат.
Он также отметил, что на кнопочные телефоны новый запрет не распространяется.
«При этом кнопочные телефоны к таким гаджетам не относятся и их иметь при себе военнослужащим разрешено», - добавил Александр Шерин.
Ранее стало известно, что приёмные комиссии военкоматов откроются в Москве уже с 12 мая. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа. Там подчеркнули, что первые отправки в войска пройдут после 20 числа.
Кроме того, в период распространения коронавирусной инфекции во все военкоматы доставлены медицинские маски, тесты на определение вирусных заболеваний, а также наборы средств личной дезинфекции и бесконтактные термометры. Помимо этого, войска радиационной, химической и биологической защиты провели специальную обработку московского сборного пункта и прилегающей к нему территории.
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