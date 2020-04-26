В Госдуме напомнили об исключительных навыках десантников ВДВ
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, окончивший Рязанский институт ВДВ имени В.Ф. Маргелова, в эфире НСН рассказал об особенностях операции десантников в Арктике.
Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) первыми в истории выполнили групповой прыжок с парашютами с высоты 10 тысяч метров в арктических условиях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Минобороны РФ. Десантирование было выполнено с высоты с самолетов Ил-76 в районе архипелага Земля Франца Иосифа, подчеркивает Газета.ру.
Высотный прыжок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования ВДВ.
В Минобороны подчеркнули, что во время прыжка российские десантники опробовали кислородное оборудование, навигацию и специальное снаряжение.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, окончивший Рязанский институт ВДВ имени В.Ф. Маргелова и служивший в нем, в эфире НСН оценил значение группового прыжка десантников в Арктике с высоты 10 тысяч метров.
«Это очередной рубеж, который взят нашими воздушно-десантными войсками. Они подтвердили, что по праву считаются уникальными и непревзойденными. Ни одна страна мира не осуществляла десантирование личного состава в таких отрицательных температурах, в мире не существует других войск, в которых личный состав десантируется внутри боевой техники. Только в российских ВДВ. Своим прыжком наши десантники показали, что не существует никаких преград для их десантирования в любую точку мира при любых условиях», - заявил парламентарий.
Александр Шерин отметил особенности проведения операции.
«Сложность в ориентировании на местности и минусовых температурах. Очень сложно «привязываться» к площадке приземления – поверхность однородная, глазу не за что зацепиться. До группового прыжка в Антарктиде были подобные, но одиночные. Парашютный спорт в Российской Федерации на довольно высоком уровне. Наши спортсмены, совершающие прыжки с больших высот, считаются авторитетами в мире», - напомнил собеседник НСН.
Парламентарий остался доволен результатами российских десантников в Арктике.
«Самое главное - не только люди, но и техника сработала. Я имею ввиду и легендарный самолет Ил-76, и парашютную систему. Во время задания было опробовано обмундирование десантника для низких температур, в том числе кислородное оборудование, предназначенное для высотных прыжков при низких температурах. Эта техника уже принята на вооружение», - отметил Александр Шерин.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов заявил НСН, что учения российских войск не демонстрируют всю мощь нашей армии, но позволяют получить представление о ее потенциале.
«Мы по существу возрождаем советский опыт проверки боеспособности тех или иных формирований войск и структур государственного значения (в зависимости от замысла), одновременно это является демонстрацией военной силы для мирового сообщества. Возможности могут быть проявлены не в полной мере, но вместе с тем дают представление о том, что сделано государством в деле укрепления обороноспособности страны», — подчеркнул Шаманов.
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