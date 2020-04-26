В Госдуме напомнили об исключительных навыках десантников ВДВ

«Сложность в ориентировании на местности и минусовых температурах. Очень сложно «привязываться» к площадке приземления – поверхность однородная, глазу не за что зацепиться. До группового прыжка в Антарктиде были подобные, но одиночные. Парашютный спорт в Российской Федерации на довольно высоком уровне. Наши спортсмены, совершающие прыжки с больших высот, считаются авторитетами в мире», - напомнил собеседник НСН.

Парламентарий остался доволен результатами российских десантников в Арктике.

«Самое главное - не только люди, но и техника сработала. Я имею ввиду и легендарный самолет Ил-76, и парашютную систему. Во время задания было опробовано обмундирование десантника для низких температур, в том числе кислородное оборудование, предназначенное для высотных прыжков при низких температурах. Эта техника уже принята на вооружение», - отметил Александр Шерин.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов заявил НСН, что учения российских войск не демонстрируют всю мощь нашей армии, но позволяют получить представление о ее потенциале.

«Мы по существу возрождаем советский опыт проверки боеспособности тех или иных формирований войск и структур государственного значения (в зависимости от замысла), одновременно это является демонстрацией военной силы для мирового сообщества. Возможности могут быть проявлены не в полной мере, но вместе с тем дают представление о том, что сделано государством в деле укрепления обороноспособности страны», — подчеркнул Шаманов.



