Генштаб заверил, что призывников не будут направлять в новые регионы

По словам Цимлянского, в некоторых районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях призыв на военную службу пройдет с 1 ноября по 31 декабря из-за климатических особенностей этих территорий.

Как указал контр-адмирал, отправку призывников со сборных пунктов планируют начать с 16 октября, пишет «Свободная пресса». Цимлянский уточнил, что новобранцев направят для прохождения военной службы на территории России и не будут отправлять в пункты дислокации Вооруженных сил в новых регионах или для участия в выполнении задач специальной военной операции на этих территориях, пишет RT.

«В завершение отмечаю, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — добавил замглавы ГОМУ.

