Генштаб заверил, что призывников не будут направлять в новые регионы
Осенний призыв стартует в России 1 октября, при этом в отдельных районах Крайнего Севера он начнется с 1 ноября. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает РИА Новости.
По словам Цимлянского, в некоторых районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях призыв на военную службу пройдет с 1 ноября по 31 декабря из-за климатических особенностей этих территорий.
Как указал контр-адмирал, отправку призывников со сборных пунктов планируют начать с 16 октября, пишет «Свободная пресса». Цимлянский уточнил, что новобранцев направят для прохождения военной службы на территории России и не будут отправлять в пункты дислокации Вооруженных сил в новых регионах или для участия в выполнении задач специальной военной операции на этих территориях, пишет RT.
«В завершение отмечаю, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — добавил замглавы ГОМУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru