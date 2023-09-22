Картаполов: В осенний призыв будут действовать только бумажные повестки
Правила осеннего призыва в 2023 году будут прежними, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.
Это касается бумажных повесток, которые будут основным документом для призывников. Электронные повестки будут приходить лишь в тестовом режиме, штраф до 30 тысяч за неявку коснется тех, кто с 1 октября не придет в военкомат при наличии бумажной повестки.
Отмечается, что осенний призыв в этом году будет идти с 1 октября по 31 декабря. Глава думского комитета по обороне также подчеркнул, что штрафы за игнорирование электронных повесток начнут выписывать с 1 января 2024 года.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годным к военной службе нельзя заключать контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru