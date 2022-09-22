В Генштабе озвучили категории граждан, освобождённых от частичной мобилизации
Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что от призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает РИА Новости.
По его словам, призыву не подлежат также граждане, «имеющие на иждивении четырёх и более детей» младше 16 лет, и россияне, матери которых, «кроме них имеют четырёх и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа»
«В соответствии с законодательством РФ не будут призываться... граждане, которые признаны временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, и лица, занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы», - добавил Цимлянский.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что следует обновить критерии годности к несению военной службы и исключить некоторые заболевания, при которых призывник признаётся негодным, сообщает RT.
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