В Финляндии заявили о готовности отразить атаки российских «Искандеров»

Финские власти закупили у Израиля комплекс противоракетной обороны «Праща Давида». Система поступит на службу до конца 2023 года, уточнил эксперт.

По его словам, комплекс способен эффективно противостоять российским тактическим системам «Искандер». «Праща Давида» сможет перехватывать баллистические ракеты на последней стадии полета, рассказал Мянтюнен.

Финляндия 4 апреля стала членом НАТО. Флаг страны подняли у здания Североатлантического альянса в Брюсселе.

После вступления Финляндии в НАТО граница России с блоком увеличилась на 1200 километров, передает «Радиоточка НСН».

