В ЕАО прошли учения с комплексами «Искандер-М»

Расчеты ракетного соединения общевойсковой армии округа решили задачи по уничтожению критически важных объектов условного противника.

«Механики-водители закрепили навыки вождения на различной местности с преодолением препятствий, зараженных районов, маневрированием в ограниченном пространстве», — цитирует РИА Новости сообщение ВВО.

В полевых условиях боевые расчеты проверили системы ракет, отмечает телеканал «360». Кроме того, бойцы ракетных войск отработали заряжание ракет и борьбу с условными диверсионно-разведывательными группами, пишет «Свободная пресса».

