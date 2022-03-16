В ЕАО прошли учения с комплексами «Искандер-М»
Учебные испытания по пуску крылатых ракет комплексами «Искандер-М» по средствам ПВО условного противника и командным пунктам прошли в Еврейской автономной области (ЕАО), передает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
Расчеты ракетного соединения общевойсковой армии округа решили задачи по уничтожению критически важных объектов условного противника.
«Механики-водители закрепили навыки вождения на различной местности с преодолением препятствий, зараженных районов, маневрированием в ограниченном пространстве», — цитирует РИА Новости сообщение ВВО.
В полевых условиях боевые расчеты проверили системы ракет, отмечает телеканал «360». Кроме того, бойцы ракетных войск отработали заряжание ракет и борьбу с условными диверсионно-разведывательными группами, пишет «Свободная пресса».
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