В ДНР сообщили о минометном обстреле Горловки и Донецка

Подразделения ВСУ в понедельник утром обстреляли из крупнокалиберных минометов окраины Горловки и Донецка, заявили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Донецкой народной республики.

Обстрелам подверглись поселки Шахта имени Гагарина на севере Горловки и Александровка на западной окраине Донецка. В общей сложности было выпущено 27 боеприпасов из минометов калибра 122 мм, сообщается в заявлении, опубликованном Донецким агентством новостей.

В первом случае огонь велся со стороны шахты "Южная", расположенной в подконтрольном ВСУ Дзержинске, во втором - со стороны села Новомихайловка. Информации о пострадавших пока нет.

В результате обстрелов были обесточены восемь трансформаторных подстанций в поселке Ртутный, сообщают в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что за последнее время на линии соприкосновения количество обстрелов увеличилось в 5-7 раз.

