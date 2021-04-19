В ДНР сообщили о минометном обстреле Горловки и Донецка
Подразделения ВСУ в понедельник утром обстреляли из крупнокалиберных минометов окраины Горловки и Донецка, заявили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Донецкой народной республики.
Обстрелам подверглись поселки Шахта имени Гагарина на севере Горловки и Александровка на западной окраине Донецка. В общей сложности было выпущено 27 боеприпасов из минометов калибра 122 мм, сообщается в заявлении, опубликованном Донецким агентством новостей.
В первом случае огонь велся со стороны шахты "Южная", расположенной в подконтрольном ВСУ Дзержинске, во втором - со стороны села Новомихайловка. Информации о пострадавших пока нет.
В результате обстрелов были обесточены восемь трансформаторных подстанций в поселке Ртутный, сообщают в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что за последнее время на линии соприкосновения количество обстрелов увеличилось в 5-7 раз.
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