Депутат Госдумы пообещал Украине «сюрпризы»
Депутат Госдумы Адам Делимханов посоветовал Украине «ждать сюрпризов», а также заявил о подготовке наступления по всей линии соприкосновения. Видео с его обращением в своём Telegram-канале опубликовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Он рассказал, что Делимханов вернулся в зону специальной военной операции во главе подразделений из Чечни после отдыха и приступил к выполнению задач на территории Украины и ДНР. Кадыров призвал «набраться терпения» и анонсировал «отличные новости» с передовой.
«Мы вас ждали, вы в этот раз там, где нам нужно, чтобы наши подразделения уничтожали вас», — заявил в свою очередь в опубликованном видео Делимханов.
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