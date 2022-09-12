Депутат Госдумы пообещал Украине «сюрпризы»

Депутат Госдумы Адам Делимханов посоветовал Украине «ждать сюрпризов», а также заявил о подготовке наступления по всей линии соприкосновения. Видео с его обращением в своём Telegram-канале опубликовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что Делимханов вернулся в зону специальной военной операции во главе подразделений из Чечни после отдыха и приступил к выполнению задач на территории Украины и ДНР. Кадыров призвал «набраться терпения» и анонсировал «отличные новости» с передовой.

«Мы вас ждали, вы в этот раз там, где нам нужно, чтобы наши подразделения уничтожали вас», — заявил в свою очередь в опубликованном видео Делимханов.

