В ДНР нашли заминированный схрон ВСУ с иностранным оружием
Заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими военными при отступлении, обнаружили в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
По данным ведомства, тайник нашли в Ясиноватском районе в результате совместных мероприятий ФСБ и органов военной контрразведки Южного военного округа. В схроне находились в том числе девять автоматов Калашникова, по два ручных противотанковых гранатомета британского и американского производства, четыре РПГ производства Швеции.
Из-за признаков минирования тайника специалисты ФСБ приняли решение уничтожить вооружение на месте с помощью накладных зарядов.
Ранее Росгвардия обнаружила и обезвредила заминированный схрон с оружием батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) на бывших позициях украинских войск, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru