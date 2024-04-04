В ДНР нашли заминированный схрон ВСУ с иностранным оружием

Заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими военными при отступлении, обнаружили в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, тайник нашли в Ясиноватском районе в результате совместных мероприятий ФСБ и органов военной контрразведки Южного военного округа. В схроне находились в том числе девять автоматов Калашникова, по два ручных противотанковых гранатомета британского и американского производства, четыре РПГ производства Швеции.

Из-за признаков минирования тайника специалисты ФСБ приняли решение уничтожить вооружение на месте с помощью накладных зарядов.

Ранее Росгвардия обнаружила и обезвредила заминированный схрон с оружием батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) на бывших позициях украинских войск, напоминает Ura.ru.

