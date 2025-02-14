В ДНР нашли в квартире цех ВСУ по производству беспилотников

В ДНР правоохранители и силовики обнаружили в многоквартирном доме цех для производства беспилотных летательных аппаратов, используемых Вооружёнными силами Украины, сообщает РИА Новости.

Беспилотники Киев использовал против мирных жителей Донбасса. Производство располагалось в полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома в спальном районе Курахово. Были найдены материалы, которых бы хватило для производства около 100 БПЛА.

Ранее ВСУ обстреляли район автостанции в центре Макеевки ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
ТЕГИ:ДНРВСУБеспилотники

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