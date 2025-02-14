В ДНР нашли в квартире цех ВСУ по производству беспилотников
14 февраля 202500:17
В ДНР правоохранители и силовики обнаружили в многоквартирном доме цех для производства беспилотных летательных аппаратов, используемых Вооружёнными силами Украины, сообщает РИА Новости.
Беспилотники Киев использовал против мирных жителей Донбасса. Производство располагалось в полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома в спальном районе Курахово. Были найдены материалы, которых бы хватило для производства около 100 БПЛА.
Ранее ВСУ обстреляли район автостанции в центре Макеевки ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru