В Дании признали Россию военной супердержавой
Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен считает Россию военной супердержавой. По его словам, страна смогла вернуть себе такой статус при президенте Владимире Путине. Об этом бывший министр рассказал в беседе с изданием Berlingske.
Экс-министр отметил, что обновленные и хорошо обученные сухопутные силы РФ продемонстрировали свою эффективность в Сирии. Он напомнил также о хорошей модернизации военно-воздушных сил, в том числе системы ПВО, передает РЕН ТВ.
Кроме того, Эллеманн-Йенсен добавил, что Россия обладает ядерным арсеналом, что позволяет ей сохранять за собой статус сверхдержавы.
Среди слабых мест бывший министр назвал российские военно-морские силы, которые, как он полагает, не подходят для крупных операций в мировом океане, сообщаете телеканал «360». При этом он отдал должное подлодкам РФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 138 / сут.
Умерли
71 651+575 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+26 775 / сут.
- Филиппины вводят новые правила въезда для иностранцев с 1 февраля
- В Дании признали Россию военной супердержавой
- Во Владивостоке арестован второй подозреваемый в нападении на полицейского в ходе акции
- СМИ: ЕС может заблокировать поставки вакцины от коронавируса в Великобританию
- Внешэконом банк купил рекордное количество облигаций на пенсии «молчунов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru