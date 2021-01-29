В Дании признали Россию военной супердержавой

Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен считает Россию военной супердержавой. По его словам, страна смогла вернуть себе такой статус при президенте Владимире Путине. Об этом бывший министр рассказал в беседе с изданием Berlingske.

Экс-министр отметил, что обновленные и хорошо обученные сухопутные силы РФ продемонстрировали свою эффективность в Сирии. Он напомнил также о хорошей модернизации военно-воздушных сил, в том числе системы ПВО, передает РЕН ТВ.

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Кроме того, Эллеманн-Йенсен добавил, что Россия обладает ядерным арсеналом, что позволяет ей сохранять за собой статус сверхдержавы.

Среди слабых мест бывший министр назвал российские военно-морские силы, которые, как он полагает, не подходят для крупных операций в мировом океане, сообщаете телеканал «360». При этом он отдал должное подлодкам РФ.



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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Дания
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