«Отдали папуасам!» Зачем американцам украденный в Ливии «Панцирь»
Военный эксперт в эфире НСН рассказал, какую информацию смогут получить американские инженеры благодаря украденной в Африке российской технике.
США выкрали в Ливии зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1» российского производства, пишет The Times, ссылаясь на собственные источники. Согласно информации британской газеты, ЗРК был вывезен с поля боя и в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии. Издание пишет, что «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности».
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН рассказал, что американские инженеры теперь смогут оценить уровень оборонной промышленности России.
«"Панцирь" эффективно работает в связке с другими комплексами ПВО. Американцам интересно попробовать метод так называемого обратного инжиниринга: разобрать по деталям, посмотреть, какие чипы и микросхемы установлены, какая спайка используется. Это дает богатый пласт информации разведывательным службам об уровне оборонной промышленности России. Сам по себе "Панцирь" - не панацея. Сейчас уже выявлены его слабые места с учетом появления новых вооружений. Нечего давать всяким папуасам серьезную технику», - отметил он.
Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что «Панцирь-С1» пользуется большим спросом у ближневосточных партнёров. По его словам, контракты на ЗРПК, а также на противотанковый ракетный комплекс «Корнет», «разлетаются как горячие пирожки».
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