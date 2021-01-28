«Отдали папуасам!» Зачем американцам украденный в Ливии «Панцирь»

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН рассказал, что американские инженеры теперь смогут оценить уровень оборонной промышленности России.

«"Панцирь" эффективно работает в связке с другими комплексами ПВО. Американцам интересно попробовать метод так называемого обратного инжиниринга: разобрать по деталям, посмотреть, какие чипы и микросхемы установлены, какая спайка используется. Это дает богатый пласт информации разведывательным службам об уровне оборонной промышленности России. Сам по себе "Панцирь" - не панацея. Сейчас уже выявлены его слабые места с учетом появления новых вооружений. Нечего давать всяким папуасам серьезную технику», - отметил он.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что «Панцирь-С1» пользуется большим спросом у ближневосточных партнёров. По его словам, контракты на ЗРПК, а также на противотанковый ракетный комплекс «Корнет», «разлетаются как горячие пирожки».

