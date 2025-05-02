В Черном море уничтожили быстроходный катер американского производства
Российские военные уничтожили в Черном море американский быстроходный катер Willard. Об этом говорится в сводке Минобороны за 26 апреля - 2 мая.
«Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера», - указали в ведомстве.
Также один катер был поврежден.
Кроме того, средства ПВО уничтожили 36 управляемых авиабомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, две зенитные управляемые ракеты С-200, переоборудованные для поражения целей на земле, 1306 беспилотников самолетного типа.
Минувшей ночью над территорией России уничтожили 121 украинский БПЛА, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru