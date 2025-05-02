В Черном море уничтожили быстроходный катер американского производства

Российские военные уничтожили в Черном море американский быстроходный катер Willard. Об этом говорится в сводке Минобороны за 26 апреля - 2 мая.

«Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера», - указали в ведомстве.

Также один катер был поврежден.

Кроме того, средства ПВО уничтожили 36 управляемых авиабомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, две зенитные управляемые ракеты С-200, переоборудованные для поражения целей на земле, 1306 беспилотников самолетного типа.

Минувшей ночью над территорией России уничтожили 121 украинский БПЛА, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:Черное МореМинобороны

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