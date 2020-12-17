В Черном море начались испытания новой системы слежения за кораблями

Ее создатели используют спутниковые и наземные автоматические информационные системы, данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объектовой информации флота, передает RT.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский в беседе с НСН ранее заявил, что шесть корветов - минимум для защиты тихоокеанского побережья России, но они не позволят проводить операции в открытом океане. Так он прокомментировал информацию о том, что Тихоокеанский флот РФ получит в 2024-2028 годах шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».



