В Черное море направляется американский ракетный эсминец Arleigh Burke

«Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море, чтобы приступить к работе с союзниками и партнерами НАТО в регионе», — говорится в сообщении на странице командования флота в Twitter.

Силы и средства Черноморского флота РФ следят за американскими кораблями. В Минобороны ранее подчеркивали, что российские военные ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку.

