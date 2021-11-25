В Черное море направляется американский ракетный эсминец Arleigh Burke
Ракетный эсминец Военно-морских сил США Arleigh Burke направляется в Черное море, сообщает Шестой флот ВМС США.
«Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море, чтобы приступить к работе с союзниками и партнерами НАТО в регионе», — говорится в сообщении на странице командования флота в Twitter.
Силы и средства Черноморского флота РФ следят за американскими кораблями. В Минобороны ранее подчеркивали, что российские военные ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку.
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