В Черное море направляется американский ракетный эсминец Arleigh Burke

Ракетный эсминец Военно-морских сил США Arleigh Burke направляется в Черное море, сообщает Шестой флот ВМС США.

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«Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море, чтобы приступить к работе с союзниками и партнерами НАТО в регионе», — говорится в сообщении на странице командования флота в Twitter.

Силы и средства Черноморского флота РФ следят за американскими кораблями. В Минобороны ранее подчеркивали, что российские военные ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку.

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ//РИА Новости
ТЕГИ:ВМС СШАКораблиЧерное Море
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