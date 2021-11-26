В Британии рассказали о планах отправить танки в Германию «на случай войны с Россией»

Как отметил Вуддисс, Лондон на фоне масштабной трансформации планирует создать три новых военных базы в Германии, Кении и Омане.

«Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники», — подчеркнул генерал.

Вуддисс объяснил, что это упростит транспортировку подкрепления через пролив Ла-Манш. Новые британские подразделения получат усовершенствованные танки Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие, транспортные средства для обезвреживания мин, беспилотники. Кроме того, ֿ«на случай войны с Россией» будет размещена бригада военных в составе более 250 человек.

