В Британии рассказали о планах отправить танки в Германию «на случай войны с Россией»

Великобритания планирует перебросить в Германию военную технику и военнослужащих на случай возможной войны с Россией, заявил командующий Cухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вуддисс. Об этом пишет The Times.

Стала известна страна, провоцирующая войну Запада с Россией

Как отметил Вуддисс, Лондон на фоне масштабной трансформации планирует создать три новых военных базы в Германии, Кении и Омане.

«Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники», — подчеркнул генерал.

Вуддисс объяснил, что это упростит транспортировку подкрепления через пролив Ла-Манш. Новые британские подразделения получат усовершенствованные танки Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие, транспортные средства для обезвреживания мин, беспилотники. Кроме того, ֿ«на случай войны с Россией» будет размещена бригада военных в составе более 250 человек.

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ТЕГИ:Военная ТехникаГерманияРоссияВеликобритания
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