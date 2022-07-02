В Бердянске подняли на поверхность затопленный десантный корабль «Саратов»
Большой десантный корабль (БДК) «Саратов», затопленный в марте для недопущения детонации боеприпасов, подняли в порту Бердянска. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Операция по подъему судна прошла в пятницу. Рогов напомнил, что в конце марта БДК получил повреждения в результате обстрела порта украинскими ракетами «Точка-У».
«Затопление БДК было осуществлено экипажем во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара», - написал чиновник в своем Telegram-канале.
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