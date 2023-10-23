Китай проведет военные учения в Бохайском заливе

Маневры пройдут с 15:00 (10:00 мск) 23 октября до 20:00 (15:00 по Москве) 24 октября.

Управление морской безопасности на время учений запретит вход в район их проведения.

Между тем Вооруженные силы Тайваня анонсировали военные маневры «Чанцин-17», которые пройдут впервые за последние шесть лет. Учения стартуют 23 октября и продлятся неделю, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

