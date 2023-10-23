Китай проведет военные учения в Бохайском заливе
23 октября 202308:35
Народно-освободительная армия Китая проведет военные учения на севере Бохайского залива. Об этом сообщили в Управлении морской безопасности КНР.
Маневры пройдут с 15:00 (10:00 мск) 23 октября до 20:00 (15:00 по Москве) 24 октября.
Управление морской безопасности на время учений запретит вход в район их проведения.
Между тем Вооруженные силы Тайваня анонсировали военные маневры «Чанцин-17», которые пройдут впервые за последние шесть лет. Учения стартуют 23 октября и продлятся неделю, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru