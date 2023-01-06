Лукашенко посетил российских военных на полигоне в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил полигон Обуз-Лесновский под Барановичами (Брестская область), где в том числе размещается российская часть белорусско-российской региональной группировки войск. Об этом сообщает БЕЛТА.
Глава республики ознакомился с расположением воинских частей и подразделений Вооруженных сил России, пообщался с рядовыми и командирами, а также заслушал доклад о слаживании региональной группировки войск.
По словам Лукашенко, полученный в ходе слаживания частей и соединений опыт имеет большое значение для Белоруссии.
«Мы не только помогли вам, мы сами себе помогли. Мы от вас получаем большую информацию, это опыт. Наши офицеры, помогая готовиться тем, кто пороха не нюхал, образно говоря, и тем, кому надо вспомнить военные навыки, - это для них тоже школа, это опыт», — подчеркнул глава государства.
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что РФ и республика продолжают наращивать региональную группировку войск. В Белоруссию прибывают личный состав, вооружение, военная и специальная техника ВС России.
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