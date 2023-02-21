В Белоруссии рассказали о значительной группировке ВСУ на границе республики

Украинская армия сосредоточила значительную группировку военных в непосредственной близости от белорусской границы. Об этом заявил глава департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

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По его словам, украинский конфликт существенно обострил ситуацию на южной границе Белоруссии.

«На высоком уровне сохраняется разведывательная деятельность против нашей страны с задействованием разведгрупп, применением беспилотных летательных аппаратов. Периодически ... имеют место нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве. Вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой», — цитирует Ревенко пресс-служба Минобороны республики.

Помощник главы военного ведомства указал, что Минск «максимально сдержанно» реагирует на провокации украинской стороны. По словам Ревенко, от выдержки белорусских сил зависит, станет ли конфликт на Украине «более масштабным».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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