Лукашенко не исключил начало агрессивных действий против Белоруссии

Белоруссия видит готовность со стороны соседних стран проявить к стране агрессию, Минск не исключает, что она может быть развернута. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании.

Путин и Лукашенко обсудили совместные учения и оборонное пространство

По его словам, Минск знает, кто «подталкивает в спину» соседние страны для того, чтобы они начали создавать напряженность на границах государства. Также белорусский лидер напомнил, что в связи с этим в стране недавно прошла проверка сил немедленного реагирования.

Ранее председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что обстановка на южных границах республики остается напряженной, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры